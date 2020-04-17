Германия поставляет Грузии защитное оборудование для борьбы с COVID-19

БАКУ/Trend/ - Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) предоставило 100 000 масок и 2 000 литров дезинфицирующего средства для рук министерству здравоохранения Грузии, чтобы помочь справиться с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Эта поддержка не только позволяет нам эффективно справляться с коронавирусом, но и демонстрирует нашему народу, что в эти сложные времена мы не находимся в одиночестве и можем рассчитывать на наших международных партнеров. Местная администрация и медперсонал справляются с пандемией COVID-19", - сказала заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Мзия Георгобиани.

Между тем, на прошлой неделе правительство Польши передало в дар Службе по чрезвычайным ситуациям Грузии более 500 литров дезинфицирующего средства, 22 единицы распрыскивающего оборудования и три нагревательных устройства для полевых палаток, чтобы помочь стране бороться с распространением коронавируса.

Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждены 370 случаев заражения коронавирусом, 77 человек вылечились.

Из-за коронавируса скончались 3 человека. На карантине находятся 5 079 человек, в стационаре - 558.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.

В стране действует карантин, а также объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)