В Грузии подтверждено 394 случая коронавируса, 86 инфицированных выздоровели
В Грузии зафиксировано шесть новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
Согласно официальным данным, в Грузии на текущий момент в Грузии подтверждено 394 случая коронавируса, в том числе 86 инфицированных выздоровели, четверо скончались.
5094 граждан находятся в режиме карантина, а 547 — в стационарах.
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