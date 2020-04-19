В Грузии подтверждено 394 случая коронавируса, 86 инфицированных выздоровели

В Грузии зафиксировано шесть новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Согласно официальным данным, в Грузии на текущий момент в Грузии подтверждено 394 случая коронавируса, в том числе 86 инфицированных выздоровели, четверо скончались.

5094 граждан находятся в режиме карантина, а 547 — в стационарах.