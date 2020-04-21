Грузия продлевает ЧП на месяц

БАКУ/Trend/ - Чрезвычайное положение в Грузии будет продлено до 22 мая, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил советник и пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса в Грузии 21 марта на один месяц, до 21 апреля, было объявлено чрезвычайное положение, однако 14 апреля стало известно, что правительство обратится к президенту с просьбой о его продлении до 10 мая.

Однако сегодня правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая.

По словам Чиковани, 27 апреля, будут сняты некоторые ограничения, в том числе ограничения на передвижение.

Напомним, что по решению Координационного совета движение транспортных средств было запрещено с 17 апреля по 21 апреля.

Общее число пациентов с COVID-19 в Грузии достигло 408, из них выздоровели 95 человек, четыре пациента умерли. В карантине остаются 4 779 человек, еще 561 находится в стационарах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.