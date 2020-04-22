Число инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти
БАКУ /Trend/ - В Грузии коронавирусом заразились еще три человека, сообщает Trend в среду со ссылкой на правительственный сайт StopCov.
Таким образом, общее число заразившихся достигло 411, из них выздоровели 97 человек, четверо скончались.
На карантине остаются 5 015 человек, еще 573 находятся в стационарах.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.
В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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