Число инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти

БАКУ /Trend/ - В Грузии коронавирусом заразились еще три человека, сообщает Trend в среду со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

Таким образом, общее число заразившихся достигло 411, из них выздоровели 97 человек, четверо скончались.

На карантине остаются 5 015 человек, еще 573 находятся в стационарах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.