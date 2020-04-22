Еще один пациент скончался от коронавируса в Грузии

БАКУ/Trend/ - Еще один человек скончался от нового коронавируса в Грузии, сообщает Trend в среду со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

По данным сайта, в Грузии на сегодняшний день подтверждены 411 случаев коронавируса, в том числе 98 выздоровевших.

Трое граждан Грузии были доставлены на лечение из-за границы. Пять пациентов скончались.

Кроме того, 5 015 человек остаются на карантине и 573 - в стационаре под наблюдением.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля текущего года.

Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.