Еще один пациент скончался от коронавируса в Грузии
БАКУ/Trend/ - Еще один человек скончался от нового коронавируса в Грузии, сообщает Trend в среду со ссылкой на правительственный сайт StopCov.
По данным сайта, в Грузии на сегодняшний день подтверждены 411 случаев коронавируса, в том числе 98 выздоровевших.
Трое граждан Грузии были доставлены на лечение из-за границы. Пять пациентов скончались.
Кроме того, 5 015 человек остаются на карантине и 573 - в стационаре под наблюдением.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля текущего года.
Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.
В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 по 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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