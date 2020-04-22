БАКУ/Trend/ - Для фермеров в Грузии ослабили запрет на передвижение автомобилей, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"В регионах Грузии для фермеров ослабили запрет на передвижение легковых автомобилей", - сообщил пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани.

Граждане смогут продолжить поставки сельхозпродукции, используя личный транспорт с 06:00 до 08:00 утра и с 18:00 до 19:00 вечера. Разрешения будут выдавать местные власти.

При этом граждане должны учитывать правила передвижения – не более трех человек в машине, двое из которых должны быть на заднем сиденье.

Как сообщили в правительстве накануне, запрет на передвижение легковых автомобилей продлён до 27 апреля. Чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса продлят до 22 мая.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 по 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова)