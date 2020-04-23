Число инфицированных COVID-19 в Грузии выросло
БАКУ /Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на четыре человека, сообщает Trend в четверг со ссылкой на правительственный сайт StopCov.
Таким образом, общее число зараженных COVID-19 достигло 420, из них выздоровели 107, пятеро скончались.
На карантине остаются 5 223 человека, еще 573 находятся в стационарах.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 по 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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