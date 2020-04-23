Число инфицированных COVID-19 в Грузии выросло

БАКУ /Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на четыре человека, сообщает Trend в четверг со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 достигло 420, из них выздоровели 107, пятеро скончались.

На карантине остаются 5 223 человека, еще 573 находятся в стационарах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 по 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова)