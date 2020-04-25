Количество инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти
БАКУ /Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 456, сообщает Trend в субботу со ссылкой на правительственный сайт StopCov.
За сутки число заразившихся выросло на 25 человек.
Из общего числа инфицированных выздоровели 132 человека, пятеро скончались.
На карантине остаются 5 949 человек, еще 555 находятся в стационарах.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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