Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 517
БАКУ /Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии выросло на шесть человек и составило 517, сообщает Trend в среду со ссылкой на правительственный сайт StopCov.
Из общего числа инфицированных выздоровели 168 человек, шестеро скончались.
На карантине остаются 5 153 человека, еще 459 находятся в стационарах.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая.
В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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