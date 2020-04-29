Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 517

БАКУ /Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии выросло на шесть человек и составило 517, сообщает Trend в среду со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

Из общего числа инфицированных выздоровели 168 человек, шестеро скончались.

На карантине остаются 5 153 человека, еще 459 находятся в стационарах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая.

В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова)