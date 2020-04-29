В Грузию из Китая доставили лабораторные ПЦР-тесты

БАКУ/Trend/ - В Тбилиси спецрейсом из Пекина доставили 40 тысяч лабораторных ПЦР-тестов (полимеразная цепная реакция) и 20 тысяч серологических экспресс-тестов для выявления коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным, также привезены комбинезоны, перчатки и другие средства личной защиты. Общий вес доставленного из Китая груза составляет 52 тонны.

Все 20 тысяч экспресс-тестов на выявление антител к коронавирусу безвозмездно переданы Грузии Китаем. В переговорах для закупки тестов и защитных средств принимало активно участие посольство Грузии в Китае.

ПЦР-тест проводится в лаборатории при анализировании биологического материала из носоглотки человека. Результаты таких тестов считаются образцовыми во всех странах - ПЦР-тест позволяет выявлять вирус с первого же дня заболевания, еще до того, как проявятся симптомы.

Экспресс-тест анализирует кровь и за несколько минут выявляет наличие антител к коронавирусу. Такой тест может подтвердить вирус только на 3-7 день после инфицирования. С помощью теста на антитела также можно установить, переболел ли уже человек коронавирусом.

В начале недели в Грузии было 9 тысяч ПЦР-тестов. 27 апреля чартерным рейсом из Варшавы в Батуми доставили 15 тысяч ПЦР-тестов из Германии. После получения 40 тысяч тестов из Китая запас тестов увеличился до 60 тысяч. В мае и в июне Грузия надеется купить еще 100 тысяч тестов.

«Полученные тесты будут применены для пациентов с симптомами, а также для тех, кто находится на карантине и тех, кто контактировал с инфицированными. На этой неделе мы расширяем тестирование и включим в него представителей уязвимых групп с высоким риском заражения», - сообщила глава минздрава Екатерина Тикарадзе.

Министр назвала положительной ситуацию с контролем пандемии в Грузии и подчеркнула, что если граждане будут выполнять рекомендации, в графике заболеваемости не будет резких скачков.

«События развиваются очень положительно. Сегодня мы хорошо управляем распространением коронавируса, соответственно, ожидаемый пик к концу апреля не наступил, однако это не повод расслабляться», - отметила Тикарадзе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)