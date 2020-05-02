Южная Корея отправила в Грузию еще одну партию тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Еще одну партию тестов на коронавирус отправили в Грузию из Южной Кореи первого мая, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Корея Отар Бердзенишвили.

Напомним, что 18 апреля из Южной Кореи в Тбилиси доставили 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Их приобрели при финансовой поддержке «Банка Грузии» усилиями посольства Грузии.

По словам Бердзенишвили, первого мая в Тбилиси отправили экспресс-тесты известной южнокорейской фармацевтической компании SD Biosensor.

«Выражаю признательность всем вовлеченным сторонам за масштабное сотрудничество», - отметил Бердзенишвили.

В настоящее время в Грузии тесты на антитела и антигены используют для быстрой проверки людей, поступающих в больницы с симптомами коронавируса. Считается, что чувствительность экспресс-тестов ниже, чем у ПЦР-тестов. Исходя из этого, анализы всех пациентов повторно проверяют в лабораториях методом молекулярной диагностики (ПЦР-тесты).

(Автор: Тамилла Мамедова)