Германия направила Грузии серологические тесты на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Грузия получила из Германии несколько тысяч серологических тестов на коронавирус, а также праймеры, необходимые для лабораторных исследований, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Второго мая груз доставили в Национальный центр по контролю заболеваний Грузии. Руководителю центра Амирану Гамкрелидзе его передали посол Германии в Грузии Хуберт Книрш и военный атташе, вице-полковник Уве Укервица.

«Помощь Германии очень важна. Хочу выразить большую благодарность правительству Германии, посольству Германии, лично послу и военному атташе. Вы знаете, что с 2013 года мы очень плодотворно сотрудничаем с Институтом микробиологии Бундесвера, который расположен в Мюнхене, это один из крупных институтов в мире. Совместно с ними мы осуществляем несколько больших проектов», - сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что благодаря содействию Института микробиологии Бундесвера тестирование на коронавирус в Грузии стало возможным в самом начале пандемии.

Кроме того, из Германии в Тбилиси направили серологические тесты, то есть тесты на выявление антител. Смысл таких тестов - не в выявлении вируса самого по себе, а в поиске в крови человека антител, которые вырабатываются в результате борьбы иммунной системы человека с инфекцией. Таким образом, серологические тесты помогают определить тех, кто уже переболел коронавирусом и выработал иммунитет против болезни.

Гамкрелидзе отметил, что до сих пор в Грузии такие тест-системы были недоступны.

Отметим, что между Грузией и Германией оформлено около 50 соглашений, в том числе о финансовом сотрудничестве, обороне и борьбе с преступностью, о налогообложении и инвестициях.

(Автор: Тамилла Мамедова.)