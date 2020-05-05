Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии превысило 600

БАКУ/Trend/ - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 11 человек и, по обновленным данным, достигло 604, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

К этому времени количество вылечившихся составляет 240 человек, девять человек скончались.

На карантине находятся 4 887 человек, а в стационарах - 500. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая.

В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)