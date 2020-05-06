Правительство Грузии продолжает проверку компаний на выполнение требований эпидемиологов

По данным инспекции труда Минздрава, по всей Грузии к этому времени проверили 1 344 компании, в том числе онлайн-магазины. Как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия, об этом сообщает администрация правительства.

Правительство Грузии приступило к поэтапному снятию ограничений для компаний, деятельность которых была запрещена с 31 марта для превенции распространения коронавируса. С сегодняшнего дня разрешено работать всем строительным компаниям, авторемонтным мастерским и мойкам. При этом должны быть соблюдены рекомендации эпидемиологов.

Часть из проверенных компаний удовлетворяют рекомендациям Минздрава. А тем, что не соответствует правилам безопасности, придется пройти дополнительную проверку для получения разрешения на работу.

С 29 апреля компании регистрируются на странице Минздрава, заполняя форму специальной аппликации. Затем сотрудники инспекции труда при Минздраве вместе со службой технадзора Минэкономики, а также муниципальных инспекций проводят мониторинг выполнения компаниями новых правил в условиях ЧП.

Таким образом, проверку придется провести приблизительно в 190 тысячах компаний, действующих в Грузии.