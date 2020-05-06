Европейский совет поддержал выделение Грузии финансовой помощи в размере 150 миллионов евро
Европейский совет поддержал выделение Грузии финансовой помощи в размере 150 миллионов евро в рамках политики добрососедства. Информация об этом размещена на сайте Евросовета, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge
Согласно распространенной информации, три миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи будут предоставлены 10 странам, участвующим в политике добрососедства ЕС.
Целью финансовой помощи является преодоление экономических проблемам, вызванных коронавирусом. Финансовая помощь предоставляется для удовлетворения неотложных финансовых потребностей в целях укрепления макроэкономической стабильности стран.
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