Европейский совет поддержал выделение Грузии финансовой помощи в размере 150 миллионов евро в рамках политики добрососедства. Информация об этом размещена на сайте Евросовета, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge

Согласно распространенной информации, три миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи будут предоставлены 10 странам, участвующим в политике добрососедства ЕС.

Целью финансовой помощи является преодоление экономических проблемам, вызванных коронавирусом. Финансовая помощь предоставляется для удовлетворения неотложных финансовых потребностей в целях укрепления макроэкономической стабильности стран.