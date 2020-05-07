Грузинская компания закупила тысячи тонн зерна

Компания "Беврили груп", которая занимается снабжением Грузии мукой, приобрела 18 тысяч тонн зерна. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в сообщении администрации губернатора Самегрело – Земо Сванети.

По данным администрации, первые 6 тысяч тонн зерна уже прибыли в Потийский порт, еще 12 тысяч тонн прибудут в ближайшее время.

"Это ведущая компания, которая обеспечивает мукой и хлебом не только наш регион, но и большую часть Грузии. У нее были запасы зерна, кроме того она приобрела еще 18 тысяч тонн. Таким образом дефицит хлеба и муки в стране исключен", - заявил губернатор края Александр Моцерелия.

По его словам, закупка зерна была произведена в рамках государственной программы субсидирования.

Чтобы помочь компаниям в связи с резким ростом цен на зерно, а также избежать подорожания хлеба, правительство Грузии утвердило программу субсидирования пшеницы и муки первого сорта.

Субсидирование получат те компании, которые обязуются в течение трех месяцев держать цену за один мешок муки первой категории на уровне 51 лари.

Всего власти намерены осуществить субсидию ввоза 40 тысяч тонн пшеницы. На осуществление программы власти планируют потратить 5,2 миллиона лари (около 1,7 миллиона долларов).

Согласно условиям программы, импортер, который завезет в Грузию от 2 до 40 тысяч тонн пшеницы, получит от государства субсидию в размере 40 долларов за тонну, в эквиваленте в лари.