Премьер-министр Грузии: Въезд и выезд в Тбилиси откроется 11 мая

Въезд и выезд в Тбилиси будет открыт 11 мая, Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Также Гахария сообщил, что с понедельника, 11 мая, откроются все виды производства, а также все виды розничной и оптовой торговли для объектов, у которых есть вход со двора и которые не продают обувь и одежду. Он отметил, что снятие ограничений пока не касается крупных торговых центров — моллов.

Премьер подчеркнул, что при этом в стране продолжится действие комендантского часа, который запрещает жителям Грузии покидать свои дома с 9 вечера до 6 утра.

Также Гахария призвал всех продолжать соблюдать социальную дистанцию и обязательно носить маски в общественных местах, а также «желательно даже на улице».

Премьер также сообщил, что 14 мая откроются для въезда и выезда города Рустави и Гардабани, а 18 мая откроется Марнеульский район, где строгий карантин действует с 26 марта.

Гахария пояснил, что в Марнеули и других регионах еще предостоит провести определенное количество тестов среди населения, поэтому они открываются позже Тбилиси.

Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси с 15 апреля в рамках мероприятий для ограничения превенции коронавируса. Ограничения на въезд и выехзд в Батуми и Кутаиси были сняты с 5 мая.

С 27 апреля в Грузии начался первый этап снятия ограничений — после десяти дней запрета власти разрешили гражданам передвигаться на легковых автомобилях и такси, возобновили работу интернет-магазины с доставкой любых товаров и аграрные рынки открытого типа.

Режим чрезвычайного положения в Грузии, введенный 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса, продлен до 22 мая.