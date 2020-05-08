ЕС и ПРООН запускают программу стоимостью $2,8 млн для помощи селам Грузии

Европейский союз и Программа развития ООН (ПРООН) начинают программу грантов стоимостью 9 миллионов лари (более 2,8 миллиона долларов) для помощи селам Грузии в период кризиса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Инициатива призвана содействовать развитию нефермерскому бизнеса в селах, созданию постоянных рабочих мест, устойчивому управлению природными ресурсами и смягчению изменения климата. Программа будет реализовываться совместно с Минсельхозом Грузии и Агентством развития села.

Получить грант в размере до 170 тысяч лари на проект смогут начинающие или растущие несельскохозяйственные предприятия. На повышение энергоэффективности предприятий в селах предусмотрены гранты до 30 тысяч лари.

Программа ориентирована на восемь муниципалитетов – Ахалкалаки, Боржоми, Дедоплисцкаро, Казбеги, Кеда, Хуло, Лагодехи и Тетрицкаро. Заявителем не обязательно проживать в этих районах, однако их проекты должны быть связаны с целевыми муниципалитетами.

Евросоюз мобилизует все возможные ресурсы, чтобы помочь Грузии преодолеть нынешний кризис. Я рад, что грантовая программа будет содействовать грузинским селам, где экономическое развитие остается проблемой даже в обычной ситуации», — сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Постоянный представитель ПРООН в Грузии Луиза Винтон отметила, что «образцовый ответ Грузии на пандемию коронавируса спас много жизней».

Сегодня у нас есть возможность содействовать зеленому развитию в селах, что служит благополучию людей и планеты. Теперь у нас есть шанс продвигать зеленые альтернативы в сельских районах, которые принесут пользу как людям, так и планете», — сказала Винтон.

ЕС и ПРООН являются долгосрочными сторонниками развития сельских районов Грузии. В рамках программы Европейской программы по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD) на 2013-2022 годы Грузии выделено более 600 миллионов лари (179,5 миллиона евро) в виде помощи ЕС.

Эта помощь предназначена для повышения производительности сельского хозяйства, развития и создания новых экономических возможностей в селах.