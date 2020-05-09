Тбилисскую телевышку подсветили в цвета флага ЕС по случаю Дня Европы

По случаю Дня Европы в цвета флага Евросоюза сегодня подсветили Тбилисскую телевышку и Мост мира. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

День Европы – праздник мира и единства стран-членов Европейского союза. Он отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана. Именно с нее началось создание Европейского объединения угля и стали, ставшего основой Европейского Союза.

Традиционно в Тбилиси праздник отмечают в первые выходные мая. В столичном парке Рике открывается «Европейская деревня», где представляют уголки стран ЕС, организовывается гала-концерт с участием звезд грузинской эстрады.

Организует событие представительство Евросоюза в Грузии, а также посольства стран ЕС. Цель мероприятий – познакомить граждан Грузии с программами, осуществляемыми в стране Евросоюзом.

После Дня Европы в Тбилиси, серия похожих мероприятий проводится и во всех остальных регионах Грузии.

Из-за пандемии коронавируса в этом году День Европы в стране не отмечается.