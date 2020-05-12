Премьер-министр Грузии обещает продать фермерам дизельное топливо ниже рыночной цены

Грузия 12 мая 2020 16:35 (UTC+04:00)
Премьер-министр Грузии обещает продать фермерам дизельное топливо ниже рыночной цены

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня представил антикризисный план для сельского хозяйства в условиях эпидемии коронавируса и пообещал, что государство будет выделять фермерам топливо ниже рыночной цены, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

«Аграрный процесс не должен останавливаться ни на один день, в стране не должно остаться необработанной земли», — подчеркнул Гахария.

Антикризисный план содержит разные виды помощи, которая коснется около 200 тысяч фермеров. Бюджет помощи сельскохозяйственной отрасли составит 300 миллионов лари (около 100 миллиона долларов). Реализация программ начнется с 20 мая.

«Я могу однозначно сказать, что цена на агродизель будет значительно дешевле, чем цена дизеля на рынке», — заявил премьер. По его словам, «все фермеры получат 150 литров дизельного топлива на гектар, которое гарантировано на 1 лари будет дешевле рыночной цены».

Правительство также разработало специальные дополнительные меры, согласно которым, каждый фермер, владеющий зарегистрированной землей, получит от государства помощь в размере 200 лари (около 66 долларов) за каждый гектар.

«Это означает, что средние и крупные хозяйства, которые, например, владеют 10 гектарами земли и обрабатывают ее, будут получать помощь от государства в размере 2000 лари (около 670 долларов)», — сказал премьер-министр.

Премьер отметил, что помощь будет пропорционально распределена среди фермеров, которые владеют относительно меньшей площадью угодий.

«Кроме того, все фермеры получат 150 литров дизельного топлива на гектар, что гарантированно будет на один лари дешевле рыночной цены. В целом, цена топлива для сельскохозяйственной деятельности является критически важной, системно значимой, и мы сейчас работаем над решением этой проблемы не только в условиях кризиса в этом году, но и в последующие годы», — сказал Гахария.

Премьер также сообщил, что 42 тысячи фермеров Грузии полностью будут освобождены от оплаты за ирригацию, на протяжении всего 2020 года они будут бесплатно орошать свои угодья.

«Кроме того, каждый фермер, которому понадобится купить технику, обустроить тепличное хозяйство или оросительную систему, получит от государства прямую финансовую помощь или 50% оплату стоимости работ. Это будет грант», — заявил Гахария.

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