В Грузии фермерам спишут задолженность за мелиорацию на сумму 8 млн. лари

По инициативе министерства сельского хозяйства и по решению правительства Грузии, будет полностью списана задолженность 42 тысяч физических и юридических лиц в размере до 8 миллионов лари (около 2,6 миллионов долларов) перед компанией «Грузинская мелиорация», передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Задолженность образовалась в период с 2012 по 2019 годы за обслуживание по мелиорации земельных участков.

«Задолженность будет списана фермерам автоматически. Кроме того, более 42 тысяч фермеров будут освобождены от оплаты за услуги по мелиорации в 2020 году, которая обходится до 75 лари за гектар и в общей сложности составляет пять миллионов лари. Помощь предназначена для всех фермеров, которые используют ирригационные и дренажные услуги на площади до 10 га. В Восточной Грузии стоимость ирригации составляет 75 лари за гектар, в Западной Грузии — 45 лари за гектар, а за дренаж — 40 лари. В случае, если площадь угодья больше 10 гектаров, владелец будет платить только разницу», — заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили сегодня во время представления плана помощи отрасли сельского хозяйства.

Министр подчеркнул, что для возможности воспользоваться этой льготой, физическое и юридическое лицо должно оформить заявку на услуги по мелиорации, в которой будет расписано, сколькими гектарами земли владеет фермер и в какой период времени ему нужны данные услуги.