Фермерам Аджарии бесплатно раздают рассаду однолетних культур

Фермерам Аджарии (Грузия) с целью их поддержки в условиях ситуации с коронавирусом Covid-19 начали бесплатно раздавать рассаду четырех сельскохозяйственных культур – томата, огурца, баклажана и сладкого перца, сообщает Trend со ссылкой на EastFruit.

Раздача посадочного материала осуществляется по линии программы «Содействие развитию саженцевых/рассадных хозяйств в высокогорной Аджарии», реализуемой Н(Н)ЮЛ «Агросервис центр» (основанным министерством сельского хозяйства Аджарской АР), и охватывает все 5 муниципалитетов региона.

Безвирусная рассада высокоурожайных сортов подготовлена «Агросервис центром», главным образом, в питомнике саженцев и рассады, расположенном в высокогорной части Аджарии – в Шуахевском муниципалитете. Она подходит для высадки как в теплице, так и в открытом грунте

Как сообщили EastFruit в «Агросервис центре», всего в рамках акции планируется раздать около 1 млн единиц рассады, примерно по 40 единиц каждому фермеру, который изъявит подобное желание.

«Речь идет о рассаде гибридных сортов, полученной из сертифицированного семенного материала. По нашим прогнозам, за сезон за счет каждой единицы рассады фермер сможет собрать помидора либо огурца по 10 кг в закрытом грунте и по 6-7 кг в открытом грунте. Для баклажана и сладкого перца эти показатели в расчете на сезон составляют, соответственно, по 7 кг и 4-5 кг», - отметили в «Агросервис центре».

Конкретное соотношение культур в 40 единицах рассады, которые получит каждый из фермеров, зависит от района его проживания (конкретных почвенно-климатических условий). «Раздача идет такими темпами, чтобы фермеры успели уложиться в агросроки, в соответствии с которыми процесс высадки овощных культур в Аджарии должен быть завершен не позднее 30 мая», - сообщили в «Агросервис центре».

Шуахевский питомник «Агросервис центра» располагается на территории в 3 га и состоит из нескольких отделений, в том числе современной теплицы. Его работа ориентирована на производство высококачественных безвирусных саженцев плодовых деревьев, овощной рассады, а также винограда технических и столовых сортов.