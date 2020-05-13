Пенсии в Грузии будут расти ежегодно: инициатива правительства уже в парламенте

Бюро парламента Грузии зарегистрировало во вторник инициативу правительства о ежегодном росте пенсий в стране. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе на заседании бюро.

Инициатива ежегодного роста пенсий является частью антикризисного плана правительства Грузии, который также предполагает освобождение определенной категории граждан от налогов, выдачу пособий по безработице и помощь нуждающейся части населения.

"Хочу сказать населению, что, помимо обещанного роста пенсий, произойдет индексация пенсий, после чего пенсионеры, в зависимости от экономического роста, ежегодно будут получать повышенную пенсию в зависимости от того, насколько вырастет экономика Грузии", - сказал Талаквадзе.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 770,3 тысячи человек.

Размер пенсии составляет 220 лари (около 68,5 доллара). Однако уже с 1 июля около 406,2 тысячи пенсионеров старше 70 лет получат надбавку к пенсии в размере 30 лари (около 9,4 доллара).

Между тем, по инициативе правительства, подобное разделение по возрасту до 70 лет и от 70 сохранится и при индексации пенсий.

Так, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

В цифрах это минимум 20 лари (около 6,2 доллара) для пенсионеров до 70 лет и минимум 25 лари ( около 7,8 доллара) – от 70 лет. Если показатели будут выше, то и рост будет соответственно выше, если нет - пенсия будет расти ежегодно гарантировано на 20-25 лари.

Индексация пенсий является одной из рекомендаций Международного валютного фонда для Грузии. По мнению аналитиков МВФ, принятие правил индексации базовой государственной пенсии поможет повысить реальный доход пенсионеров и сократить бедность по старости.