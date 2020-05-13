Пенсии в Грузии будут расти ежегодно: инициатива правительства уже в парламенте

Грузия 13 мая 2020 17:56 (UTC+04:00)
Пенсии в Грузии будут расти ежегодно: инициатива правительства уже в парламенте

Бюро парламента Грузии зарегистрировало во вторник инициативу правительства о ежегодном росте пенсий в стране. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе на заседании бюро.

Инициатива ежегодного роста пенсий является частью антикризисного плана правительства Грузии, который также предполагает освобождение определенной категории граждан от налогов, выдачу пособий по безработице и помощь нуждающейся части населения.

"Хочу сказать населению, что, помимо обещанного роста пенсий, произойдет индексация пенсий, после чего пенсионеры, в зависимости от экономического роста, ежегодно будут получать повышенную пенсию в зависимости от того, насколько вырастет экономика Грузии", - сказал Талаквадзе.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 770,3 тысячи человек.

Размер пенсии составляет 220 лари (около 68,5 доллара). Однако уже с 1 июля около 406,2 тысячи пенсионеров старше 70 лет получат надбавку к пенсии в размере 30 лари (около 9,4 доллара).

Между тем, по инициативе правительства, подобное разделение по возрасту до 70 лет и от 70 сохранится и при индексации пенсий.

Так, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

В цифрах это минимум 20 лари (около 6,2 доллара) для пенсионеров до 70 лет и минимум 25 лари ( около 7,8 доллара) – от 70 лет. Если показатели будут выше, то и рост будет соответственно выше, если нет - пенсия будет расти ежегодно гарантировано на 20-25 лари.

Индексация пенсий является одной из рекомендаций Международного валютного фонда для Грузии. По мнению аналитиков МВФ, принятие правил индексации базовой государственной пенсии поможет повысить реальный доход пенсионеров и сократить бедность по старости.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЕБРР ожидает снижения ВВП Казахстана в 2020 году на 3%
ЕБРР ожидает снижения ВВП Казахстана в 2020 году на 3%
QAZAQ AIR открывает новый маршрут из Нур-Султана в Тараз
QAZAQ AIR открывает новый маршрут из Нур-Султана в Тараз
Минсельхоз Казахстана планирует отменить ограничения на экспорт сельхозпродукции
Минсельхоз Казахстана планирует отменить ограничения на экспорт сельхозпродукции
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане коронавирус чаще выявляется у граждан, возвращенных из России Общество 18:51
В связи с нарушением территориальной целостности Азербайджана в проекте NASA будет выражен протест Политика 18:47
Лейла Абдуллаева: Среди проживающих за границей азербайджанцев есть инфицированные коронавирусом Общество 18:41
ГТК Азербайджана: Реализация новой концепции приведет к значительному улучшению таможенной системы Транспорт 18:39
Банковский сектор Азербайджана обладает достаточно высоко ликвидными активами - АБА Экономика 18:20
Решение по поводу открытия границ в Азербайджане будет вынесено после 31 мая Общество 18:20
Хикмет Гаджиев: Армения всегда избегает обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех" Политика 18:19
В регионе Туркменистана выполняются работы по очистке нефтегазовых скважин Энергетика 18:14
Заслуженная артистка Рита Амирбекова: Главное - вынести определенные уроки из всего, что сейчас происходит Культура 18:12
Лейла Абдуллаева: В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран Политика 18:08
Азербайджанская компания отмечает стабильный спрос на автозапчасти Бизнес 18:07
Хикмет Гаджиев: Между Азербайджаном и Ираном существуют добрые отношения дружбы и добрососедства Политика 18:06
Хикмет Гаджиев: В пограничных пунктах обеспечивается обоюдное пересечение границ гражданами Азербайджана и России Политика 18:02
Турция снимает ограничения на экспорт масок Турция 17:56
Пенсии в Грузии будут расти ежегодно: инициатива правительства уже в парламенте Грузия 17:56
Гражданский транспорт и жилые дома в Газахе подверглись обстрелу со стороны ВС Армении Политика 17:56
Он из бакинской квартиры сделал беговую дорожку. Ему всего 83 года…(ФОТО) Социум 17:55
МИД: Нет ограничений в связи с зарубежными поездками граждан Азербайджана Политика 17:55
Азербайджанская НБКО о деятельности в период карантина Финансы 17:52
Доходы госбюджета Азербайджана выросли Финансы 17:52
Anglo Asian Mining PLC значительно увеличила прибыль Финансы 17:51
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проинформировало предпринимателей о развитии электронной торговли Экономика 17:50
Сократился экспорт Турции в страны ОИС Турция 17:43
Хикмет Гаджиев: Граждане Азербайджана будут возвращены в страну чартерными рейсами с 18 по 31 мая Политика 17:41
Хикмет Гаджиев о гуманитарной и материальной помощи Азербайджана различным странам в рамках борьбы с коронавирусом Политика 17:39
В Азербайджане увеличится производство колбасных изделий Бизнес 17:30
В Азербайджане сократился объем транспортировки грузов и пассажиров Транспорт 17:29
ОПЕК ожидает снижения нефтедобычи в Азербайджане в 2020 году Энергетика 17:24
Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти Энергетика 17:19
Хикмет Гаджиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом Политика 17:16
В Азербайджане увеличилось производство промышленной продукции Бизнес 17:12
Территория Гаджигабульского промышленного квартала будет расширена - Распоряжение Политика 17:12
Не менее пяти человек погибли в результате атаки талибов в Афганистане Другие страны 17:09
Гярай Гярайбейли: Часть средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом будут направлены на научные исследования Общество 17:08
Кондитерское предприятие Азербайджана о планах разработки новой производственной линейки в текущем году Бизнес 17:07
Армения — это страна победившего нацизма - российский политолог Политика 17:05
В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции Бизнес 17:03
В Азербайджане планируется создание фонда поддержки стартапов ИКТ 17:01
Ущерб от сильного ветра в Бухарской области Узбекистана оценили в $14 млн Узбекистан 17:00
Оперативный штаб при Кабинете министров провел брифинг (ВИДЕО) Общество 16:57
Узбекистан передал Таджикистану партию автомобилей скорой помощи Узбекистан 16:56
Комитет Красного Креста: Условия содержания Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова держатся под контролем Общество 16:51
Предприятие Нахчывана о планах производства пива в текущем году Бизнес 16:39
Туристический сезон в Азербайджане начнется сразу после карантина Туризм 16:37
В Азербайджане выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 54, скончались 2 человека – Оперативный штаб Общество 16:37
Закир Нуриев: Закрытие банков не связано с пандемией коронавируса Финансы 16:33
ВВП Азербайджана незначительно повысился Бизнес 16:17
Нахчыванское предприятие об экспорте столовых минеральных вод Бизнес 16:13
В Туркменистане перевыполнен план производства кокона Бизнес 16:10
Возбуждено уголовное дело в связи с противозаконными действиями должностных лиц ГПС Азербайджана Происшествия 16:10
Обладатель имени 16 русских князей в азербайджанском художественном проекте (ВИДЕО) Культура 16:06
В Азербайджане за финансовой поддержкой обратилось более 130 тыс налогоплательщиков - минэкономики Финансы 15:48
Предприятие Азербайджана об объемах производства муки в текущем году Бизнес 15:48
ЕБРР ожидает снижения ВВП Казахстана в 2020 году на 3% Казахстан 15:34
Утвержден "Порядок организации видеоприема граждан в Администрации Президента Азербайджана" - Указ Политика 15:34
Просто этот период необходимо переждать – народный артист Теймур Гёкчаев Культура 15:32
QAZAQ AIR открывает новый маршрут из Нур-Султана в Тараз Казахстан 15:31
"Азеришыг" о модернизации услуг ИКТ 15:21
В одном из тоннелей Баку модернизировано освещение (ФОТО) Транспорт 15:12
В Азербайджан экстрадирован житель Баку, незаконно продававший построенные для инвалидов квартиры Происшествия 15:07
Германия отменит контроль на границах с Данией и Люксембургом Европа 14:55
Туркменистан и Иран обсудили активизацию транспортных перевозок Транспорт 14:54
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США возобновятся в Великобритании Европа 14:50
В Азербайджане в марте 2020 г. более чем на треть выросли выплаты в сегменте non-life страхования Экономика 14:48
Президент Ильхам Алиев принял Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы ИВ Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:46
Обсуждения в связи с датой проведения Гран-При Азербайджана Фoрмулы-1 2020 года продолжаются Общество 14:43
Азербайджанский банк повысил капитал до 100 млн манатов Финансы 14:34
Молочноперерабатывающий комбинат Азербайджана расширит ассортимент продукции Финансы 14:28
ООН прогнозирует 30%-ый спад мировой торговли из-за пандемии за 6 месяцев США 14:17
Саудовское правительство подтвердило дополнительное сокращение добычи нефти в июне Энергетика 14:13
В Узбекистане 300 местным компаниям окажут содействие в повышении ресурсоэффективности Узбекистан 14:12
На заводе Сумгайытского технопарка началось производство дезинфекционных тоннелей Бизнес 14:09
Гуманитарная акция от Azercell (ФОТО) Общество 14:07
Для Азербайджана цифровизация энергетики очень актуальный вопрос - российский эксперт Политика 13:59
Студенты MBA Бакинской высшей школы нефти отличились в игре Business Strategy Game Общество 13:50
Производитель кондитерских изделий в Азербайджане о расширении ассортимента в текущем году Бизнес 13:47
Испанская компания будет содействовать разработке проектов в Туркменистане Бизнес 13:44
Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла Общество 13:36
СГБ и Генпрокуратура провели спецоперацию в Госпогранслужбе Азербайджана Политика 13:33
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 8 июня Энергетика 13:18
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков Общество 13:18
Завершен проект внешнего электроснабжения Ташкентского Металлургического завода Узбекистан 13:14
Азербайджанский театр объявил конкурс для молодых режиссеров Культура 13:10
Президент Ильхам Алиев назначил главу ИВ Кельбаджарского района Политика 13:10
Фермерам Аджарии бесплатно раздают рассаду однолетних культур Грузия 13:09
Yelo Bank упростил условия по наличным кредитам Общество 13:08
В Грузии возобновили работу большинство агрорынков Грузия 13:06
В Азербайджане стартует интеллектуальный проект OnlayNHN Социум 13:02
Минсельхоз Казахстана планирует отменить ограничения на экспорт сельхозпродукции Казахстан 13:01
В Азербайджане подготавливаются правила для собеседований по приему в I класс русского сектора Общество 13:00
Аграрная кредитная корпорация Казахстана: Наша цель - финансирование кредитных товариществ и прямых займов Казахстан 12:56
Бессильная перед Арменией ПАСЕ пытается "учить" нас - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 12:53
Азербайджанская ассоциация о ситуации в строительном секторе в период пандемии Строительство 12:51
Сергей Лавров: Объем мировой торговли может снизиться почти на треть в результате пандемии Россия 12:50
В Баку есть заповедные места, куда не доберётся обычный турист (ФОТО) Интервью 12:45
Подавляющее большинство вкладов в закрывшихся банках были застрахованы - ЦБА Экономика 12:42
ЕБРР прогнозирует экономический рост в Туркменистане Финансы 12:41
Туркменистан, Иран и Узбекистан обсудили взаимодействие в транспортной сфере Бизнес 12:37
В кинотеатрах США покажут старые фильмы после пандемии США 12:24
Власти Британии планируют с помощью налогов сократить рекордный дефицит бюджета Европа 12:20
Все новости