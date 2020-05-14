Экспорт и импорт Грузии падает

В январе-апреле грузинскую продукцию вывезли на сумму более одного миллиарда долларов - на 11,9% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в материалах Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Импорт с начала 2020 года составил около 2,5 миллиарда долларов, что на 11,8% меньше по сравнению с январем-апрелем 2019 года.

В целом, внешнеторговый оборот за первые четыре месяца 2020 года снизился на 11,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил около 3,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).

При этом в апреле текущего года внешнеторговый оборот Грузии упал на 35,4%, в том числе экспорт - на 27,9%, а импорт - на 38,5%.

Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по экономике страны. Убытки несут гостиницы, рестораны, торговые центры, сфера отдыха и развлечений, транспорт. Под угрозой также оказались финансовый сектор, сферы строительства, недвижимости, производства и образования.

По данным грузинской инвестиционной компании Galt&Taggart, падение экспорта из-за ограничений в мировой торговле в связи с пандемией коронавируса сможет нанести ущерб экономике в размере от 200 миллионов до одного миллиарда долларов, в зависимости от сценария развитии ситуации.