Фермерам Грузии будут выдаваться госгранты на приобретение сельхозтехники и поливных систем

Грузия 15 мая 2020 09:33 (UTC+04:00)
Фермерам Грузии будут выдаваться госгранты на приобретение сельхозтехники и поливных систем

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии объявило о начале реализации с 20 мая «Программы содействия агропроизводству», которая предусматривает грантовую поддержку для малых и средних фермерских хозяйств по трем основным направлениям – приобретение сельскохозяйственной техники, обустройство либо модернизация теплиц и монтаж поливных систем для однолетних сельскохозяйственных культур, сообщает Trend со ссылкой на EastFruit.

В соответствии с программой, размер государственного софинансирования (гранта) во всех трех случаях будет составлять 50% от стоимости проекта, но не более 50 тыс. лари ($15,6 тыс.). На реализацию программы в 2020 году министерство планирует направить 10 млн лари ($3,1 млн).

Данная программа, представленная министерством в рамках антикризисного плана «Забота о селе, о фермере», была утверждена на заседании правительства 14 мая.

«Государственная программа содействия агропроизводству – это новое постановление правительства, фактически - новый проект, который предусматривает гранты для малых и средних фермеров, и, надеюсь, в целях усиления возможностей фермеров он продолжится и в будущем. Фермеры должны иметь доступ к современной технике, что находится в прямой связи с конкурентоспособностью. У них должна быть возможность модернизации и расширения хозяйств. Механизация – основное средство для производства в современном фермерском хозяйстве и, соответственно, она наиболее востребована. Здесь идет речь о малой механизации, о тракторах мощностью до 100 лошадиных сил, самоходной технике, ручных мотоблоках и т.д. Второй компонент - грантовое финансирование малых тепличных хозяйств. Важно отметить, что этот компонент охватывает не только стартапы и новые хозяйства, но и обновление, расширение действующих тепличных хозяйств. Третий компонент предусматривает оснащение площадей с однолетними культурами современными системами полива. Отмечу, что фермерам, выращивающим однолетние культуры, мы дали возможность пользоваться, фактически бесплатными оборотными средствами. Также государство оказывает им и важную прямую помощь в отношении производственных средств, в том числе посадочных материалов, агрохимикатов и удобрений. Все это, в совокупности с вышеупомянутой грантовой поддержкой, облегчит фермерам процесс производства как овощных, так и зерновых культур», - отметил по окончании заседания правительства министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

Ранее «Программа содействия агропроизводству» реализовывалась министерством в пилотном режиме.

В числе инициатив, выдвинутых Минсельхозом в рамках антикризисного плана, также - введение дополнительного компонента в проект «Посади будущее», по линии которого государством будет софинансироваться закупка и монтаж поливных систем для многолетних культур. Государственный грант и в этом случае будет составлять 50% от стоимости проекта (но не более 2,5 тыс. лари или $0,8 тыс. в расчете на 1 га).

Как отметили в министерстве, вышеупомянутые инициативы – далеко не единственные, в рамках которых фермерам предоставляется возможность при государственной поддержке приобрести агротехнику, обустроить теплицу или обеспечить полив сельскохозяйственных угодий. Например, приобрести сельскохозяйственную технику фермер может, воспользовавшись проектом агролизинга либо агрокредита, включающего компонент механизации, создать систему полива – в рамках действующих компонентов проекта «Посади будущее» и т.д.

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