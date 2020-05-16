Денежные переводы в грузинские коммерческие банки сократились

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2020 года сократились на 42,3% и составили около 79,1 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.

Из России в Грузию в апреле 2020 года денежных переводов поступило на 61,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. В апреле объем денежных переводов из России составил около 13,1 миллиона долларов – 16,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в апреле этого года уступила первенство Италии.

Из Италии за указанный период поступило около 13,4 миллиона долларов – 16,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

В шестерку стран-лидеров входят также Греция, США, Израиль и Турция.

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе-апреле 2020 года снизился на 9,4%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил более 467,9 миллиона долларов.

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию - общий объем денежных переводов из РФ в январе-апреле составил около 93,4 миллиона долларов – 20% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из РФ с начала 2020 года денежных переводов поступило на 27,6% меньше, чем за тот период прошлого года.

В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Турция.

В апреле из Грузии за границу перевели 10 миллионов долларов, что на 47,7% больше, чем за апрель 2019 года.

С начала 2020 года из Грузии за границу перевели около 64,1 миллиона долларов, что на 9,6% меньше, чем за тот же период 2019 года.