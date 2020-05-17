В Грузии контроль за температурой граждан в торговых центрах будет осуществлять система видеоскрининга

Грузия 17 мая 2020 22:55 (UTC+04:00)
В Грузии контроль за температурой граждан в торговых центрах будет осуществлять система видеоскрининга

Требования по превенции коронавируса для торговых центров уже согласованы.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщил начальник департамента инспекции трудовых условий Бека Перадзе.

По его словам, в торговых молах уже начали готовиться к открытию объектов.

По информации Перадзе, в торговых центрах будет применяться технология видеоскрининга граждан.

«Для максимального контроля за температурой людей будет применяться видеоскрининг, который позволяет осуществлять проверку большой массы людей. В случае высокой температуры видеокамера среагирует соответствующим сигналом тревоги. Есть требования к вытяжной вентиляции, которая должна обеспечивать поступление снаружи повышенного количества воздуха. Также требования касаются дезинфекции поручней лифтов и эскалаторов, которая должна проводиться в установленном порядке каждые два часа», — сказал Бека Перадзе.

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