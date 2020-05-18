ЕС и FAO объявили о выдаче грузинским фермерам грантов на создание ирригационных систем

Евросоюз и FAO, в координации с Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, объявили о начале программы, в рамках которой грузинские фермеры, занимающиеся выращиванием ягод и овощей, смогут получить гранты для обустройства на своих участках систем капельного полива, передает Trend со ссылкой на EastFruit.

По информации представительства FAO в Грузии, грантовая программа распространяется на фермеров – индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственные участки которых расположены на территории какого-либо из 22 муниципалитетов 5 регионов страны. Это муниципалитеты Лагодехи, Кварели, Гурджаани, Дедоплисцкаро, Сигнаги (регион Кахети), Тетрицкаро, Марнеули, Болниси, Цалка, Дманиси, Гардабани (регион Квемо Картли), Ахалкалаки, Ниноцминда, Боржоми, Ахалцихе, Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети), Казбеги, Душети (регион Мцхета-Мтианети), а также Кеда, Хелвачаури, Хуло и Шуахеви (Аджария).

Максимальный размер гранта - $5 тыс. (в лариевом эквиваленте). При этом доля гранта должна составлять 75% от совокупной стоимости проекта по приобретению и монтажу ирригационной системы, остальные 25% бенефициар должен будет покрыть самостоятельно.

Прием заявок на получение грантов будет осуществляться в онлайн-режиме и продлится по 30 июня. В случае необходимости фермеры смогут получить в связи с грантовой программой телефонные консультации.

В представительстве FAO отметили, что предпочтение при рассмотрении заявок будет отдаваться фермерам, являющимся членами сельскохозяйственных кооперативов.

«Сегодня, в полное вызовов время, продовольственная безопасность является важнейшим вопросом. Грантовая инициатива в ответ на пандемию COVID-19 поможет фермерам 22 муниципалитетов в быстром обустройстве ирригационных систем для роста производства. Для страны это означает рост поставок продовольствия и доходов», - отметил, комментируя грантовую инициативу, посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

«Для нас важно своевременно помочь фермерам в выполнении сезонных работ. Доступность современных ирригационных систем для фермеров будет способствовать росту урожая овощей и ягодных культур и, соответственно, повышению доходов. А это поможет стране в эффективном преодолении негативных последствий пандемии COVID-19», - подчеркнул координатор проектов FAO –EU Хавьер Санс Альварес.

Размер грантовой программы составляет 3,2 млн лари ($1 млн). Данная программа – часть широкомасштабной грантовой инициативы Евросоюза, которая осуществляется в рамках ENPARD с 2019 года и предусматривает софинансирование капитальных инвестиций в секторе сельского хозяйства. Общая стоимость грантовой инициативы составляет 19,2 млн лари ($6,0 млн). Программа ENPARD, направленная на поддержку развития сельского хозяйства и села, реализуется в Грузии с 2013 года, ее совокупный бюджет на период 2013-2022 гг. составляет 179,5 млн евро.

Примечательно, что Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в рамках антикризисного плана «Забота о селе, о фермере» также объявило о грантовом софинансировании проектов фермеров по монтажу поливных систем. Выдача государственных грантов по этому направлению предусмотрена в рамках нескольких проектов Агентства развития села и сельского хозяйства Грузии (ARDA), и охватывает сельскохозяйственные угодья как с однолетними, так и многолетними агрокультурами.