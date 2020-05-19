В Грузии сократился экспорт и импорт товаров

В Грузии в январе-апреле 2020 года экспорт товаров сократился на 11.9%, а импорт – на 11.8%. Как передает Trend, об этом сообщает Business Грузия со ссылкой на данные Грузстата.

Согласно внешнеторговой статистике, в январе-апреле 2020 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без учета недекларированной торговли) составил 3 463.5 млн. долларов США, что на 11.8% ниже по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Отсюда экспорт составил 1 001.3 млн. долларов США (на 11.9 % меньше), а импорт составил 2 462.2 млн. долларов США (на 11.8% меньше).

По данным Национальной службы статистики, отрицательный торговый баланс Грузии в январе-апреле 2020 года составил 1 460.8 млн. долларов США, что составляет 42.2 процента внешнеторгового оборота.

В январе-апреле 2020 года доля десяти крупнейших стран экспорта в общем экспорте Грузии составила 78,1 процента. Тройка крупнейших экспортеров: Азербайджан (145.2 млн долларов), Китай (135.5 млн долларов) и Россия (125.6 млн долларов).

Кроме того, в январе-апреле доля десяти крупнейших стран-партнеров по импорту в общем объеме импорта Грузии составила 68.9 процента. В тройку лидеров вошли Турция (406.0 млн долларов), Россия (270.1 млн долларов) и Азербайджан (221.8 млн долларов).

Что касается групп товаров, то в январе-апреле 2020 года первое место в десятке экспортных товаров заняли медные руды и концентраты с 215.7 млн долларов США (21.5% от всего экспорта), второе место занимают легковые автомобили – 134.8 млн долларов США (13.5% от всего экспорта), а на третьем ферросплавы - 91,8 млн долларов США (9.2%).

Крупнейшая товарная группа импорта в январе-апреле 2020 года была представлена в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 186.1 млн. долларов США (7.6% от всего импорта). Второе место заняли нефть и нефтепродукты – 171.2 млн долларов США (7.0% от всего импорта), а на третьем месте медные руды и концентраты с 166.1 млн долларов США (6.7% от всего импорта).