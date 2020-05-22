В Грузию нельзя будет въехать без "паспорта COVİD"
Туристы, посещающие Грузию, должны будут представить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус за последние 72 часа.
Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, данное заявление поступило от главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе.
По его словам, Грузия сначала примет туристов из стран, объявленных "зелеными зонами":
"Посетители страны должны будут предоставить документ под названием "паспорт COVID", - добавил Амиран Гамкрелидзе.
Напомним, что Грузия откроет свои границы для иностранных туристов с 1 июля.
Лента новостей
Валех Алескеров назначен председателем правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны - Указ
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО)
Bakcell предлагает 50 Гб интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов (ФОТО)
Научная статья азербайджанских ученых опубликована в книге, подготовленной авторитетным международным издательством
Азербайджан показал себя независимым, но и одновременно надежным и последовательным международным партнером - российский эксперт
Туркменистан и РФ высказались за интенсификацию торгово-экономического взаимодействия в Центральной Азии
Минобразования Азербайджана: Домашние задания на каникулы и организация летней школы не предусматриваются
Глава Бюро обязательного страхования Азербайджана о приоритетах деятельности на страховом рынке страны (Интервью)
Вугар Байрамов: В период пандемии выросла потребность в продовольствии и медицинских принадлежностях
В прифронтовой зоне Азербайджана состоялось открытие новых воинских частей и проведен осмотр строящихся объектов (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане создан фундамент для устойчивого и комплексного развития экономики на грядущие десятилетия - российский эксперт
Солтан Мамедов: Присоединение Азербайджана к проекту REACT-C19 - наглядный пример успешного сотрудничества с международными организациями