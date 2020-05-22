В Грузию нельзя будет въехать без "паспорта COVİD"

Туристы, посещающие Грузию, должны будут представить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус за последние 72 часа.

Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, данное заявление поступило от главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе.

По его словам, Грузия сначала примет туристов из стран, объявленных "зелеными зонами":

"Посетители страны должны будут предоставить документ под названием "паспорт COVID", - добавил Амиран Гамкрелидзе.

Напомним, что Грузия откроет свои границы для иностранных туристов с 1 июля.