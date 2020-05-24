По информации клинического директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, в Грузии выявлено два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«У нас два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели. В настоящее время в Covid-центрах страны проходят лечение 196 пациентов. Кластеры происхождения двух новых случаев установлены: один - это контакт с подтвержденным случаем, другой - из карантинного пространства», - сказала Эзугбая.

По её словам, три пациента Тбилисской инфекционной больницы по-прежнему остаются в тяжелом состоянии.

В настоящее время в Грузии подтверждено 730 случаев коронавируса, в том числе 522 человека выздоровели, 12 инфицированных скончались.

В карантинном режиме находятся 3511 граждан, 243 человека проходят лечение в стационарах.