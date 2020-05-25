Еще одну гидростанцию построят в Грузии

Правительство Грузии рассмотрело и одобрило проект строительства малой гидроэлектростанции в Чохатаурском муниципалитете (регион Гурия). Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Для энергонезависимости Грузии строительство как можно большего количества гидростанций является приоритетом правительства.

Установленная мощность Бахви ГЭС составит 12 мегаватт, а годовая выработка электроэнергии планируется в объеме 50 миллионов киловатт-часов.

"Проект особенно важен не только потому, что в результате запуска ГЭС энергосистема страны получит электроэнергию местного производства и появится не менее 20 постоянных рабочих мест, но еще и тем, что, несмотря на пандемию коронавируса, инвесторы расширяют вложения в Грузию", - сказала Турнава журналистам.

По ее словам, это указывает на то, что инвестиционная среда в Грузии является привлекательной для многих стран.

Приблизительная стоимость проекта 16 миллионов долларов. Инвестором проекта является американская компания Cerberus Frontier, которая осуществляет энергетические проекты в Грузии.

Министр выразила надежду на то, что в ближайшее время удастся перейти с этапа изучения на этап строительства.

Согласно данным Минэкономики, в текущем году в стране запланировано начало 13 новых энергетических проектов, среди которых строительство восьми гидроэлектростанций, а в эксплуатацию войдут 14 новых ГЭС.