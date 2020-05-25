Премьер Грузии поздравил мусульман с праздником Рамазан-байрам

Премьер-министр Георгий Гахария поздравил проживающих в Грузии мусульман с праздником Рамазан-байрам. Георгий Гахария встретился сегодня в администрации правительства с мусульманскими духовными лидерами, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По данным администрации правительства, в ходе встречи глава правительства особо подчеркнул многовековую традицию мирного сосуществования в Грузии граждан разной этнической и религиозной принадлежности.

«Для нас честь иметь возможность поздравить каждого из наших граждан-мусульман с праздником Рамазан-байрам. Это день примирения, тепла, любви и заботы друг о друге. У нас долгая история совместной службы этой стране. Мы все дети Грузии, и так было веками, мы все служим этой стране, и самое главное, мы уважаем нашу веру, это самое важное для нас. Поэтому еще раз поздравляю каждого мусульманина с этим великим праздником - Рамазан-байрам. Хочу пожелать, чтобы у нас была возможность внести свой вклад, в первую очередь, в развитие нашей страны, в поддержку каждого из наших граждан и сделать все возможное, чтобы основным признаком грузинского государства была гармония - гармония во всем, между культурами, между религиями, при сосуществовании. Это то, чему мы можем научить мир. Это то, как в такой маленькой стране могут сосуществовать люди разных вероисповеданий, делать одно дело, служить одному государству и, конечно, заботиться друг о друге», - заявил премьер-министр.

Духовные лидеры мусульман Грузии поблагодарили премьер-министра за помощь государства мусульманской общине в последние годы.