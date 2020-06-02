В Грузии снизились цены на черешню

Грузия 2 июня 2020 10:19 (UTC+04:00)
В Грузии снизились цены на черешню

В Грузии активизировался сбор черешни, рост предложения повлек существенное снижение цен. На сегодняшний день цены на черешню на аграрных рынках начинаются от 3 лари ($1,1), на отборные плоды – от 12 лари ($3,8). Сейчас, в основном, на рынки поступает черешня из региона Кахети (Восточная Грузия), передает Trend со ссылкой на EastFruit.

Собирать черешню в Грузии начали с 10-15 мая - в регионе Имерети (Западная Грузия), правда, в данном случае речь идет о сравнительно низких объемах (в этом регионе крайне мало ее промышленных садов), в третьей декаде мая урожай начал поспевать в Кахети. С 5 июня сбор черешни начнется в регионе Квемо Картли (Восточная Грузия), а с 15-20 июня – в регионе Шида Картли (Восточная Грузия), являющемся основным поставщиком черешни на грузинский рынок. Завершение основного сезона черешни в Грузии в этом году ожидается в середине июля.

По оценке специалистов, в этом году урожай черешни ожидается средний. Негативное влияние на урожай оказали небольшие заморозки весной в Квемо Картли и Шида Картли, а также продолжительные дожди.

Фруктовые сады фермера Бачуки (Симона) Руадзе расположены на 6 га в Гурджаанском районе (Кахети), из них на 1 га он выращивает черешню нескольких сортов, в том числе «Кристобалина», «Харизмула», «Бурлат», «Крупноплодная». Как рассказал Бачуки Руадзе EastFruit, несмотря на обильные осадки, благодаря правильному уходу за садом, ему удалось сохранить основную часть урожая. Пострадал только ранний сорт «Кристобалина», урожай которого в этом году хоть и есть, но меньше обычного. Первую партию черешни этого сорта он собрал еще 18 мая и продал по цене 15 лари ($4,7) за кг. Сейчас фермер начал сбор и черешни сорта «Харизмула». За крупные плоды ему предлагают 10 лари ($3,1) в расчете на кг. По словам Бачуки Руадзе, весь урожай, как и в предыдущие годы, он сдает закупщикам из Батуми и Тбилиси.

«Спрос на черешню в этом году – неплохой. Цены с начала сезона – примерно такие же, как годом ранее (на плоды соответствующего качества), как будет дальше, будет видно», - заметил он. В целом, за сезон, фермер планирует собрать до 15 тонн урожая.

Фермер из Горийского района (Шида Картли) Марика Кандорелашвили, занимающаяся выращиванием фруктов и ягод, в 2015 году посадила интенсивный черешневый сад на 0,5 га. Основными сортами являются «Регина» и «Кордия», в качестве подвоя использован карликовый «Гисела 5». Первый коммерческий урожай она получила в 2019 году (предыдущий урожай повредили заморозки), в этом году ожидает собрать порядка 2 тонн. По ее прогнозу, сбор урожая в ее черешневом саду начнется 20 июня и продлится до 5 июля.

«Зиму сад перенес хорошо, а вот весна была очень влажная, в результате урожай у нас будет несколько меньшим по объему. Спрос на нашу черешню в прошлом году был активный, весь объем сдали закупщикам. Цены в начале сбора составляли 5 лари ($1,6), в конце - 2,8 лари ($0,9). Супермаркеты заинтересовала наша черешня, но, исходя из малых объемов, мы не смогли бы обеспечить им систематические поставки крупных партий в течение долгого срока. На данном этапе для нас более удобно сотрудничество с посредниками, которые сами затем формируют более крупные партии. В настоящее время у нас есть еще около 2 га свободной территории, и мы планируем и там обустроить интенсивный черешневый сад. Хочу отметить, что наш сад был посажен в качестве демонстрационного в рамках проекта ENPARD, и немало фермеров региона уже обустроили свои сады по этому образцу», - рассказала она.

Отдельной статистики по производству черешни в Грузии нет. По данным Национальной службы статистики, урожай черешни и вишни в Грузии в 2017 году составлял 2,1 тыс. тонн, в 2018 - 4,4 тыс. тонн, в 2019 - 3,0 тыс. тонн.

Экспорт свежей черешни из Грузии в денежном выражении в 2017 году составлял $19,4 тыс, в 2018 - $104,9 тыс, в 2019 – $306,2 тыс. Экспорт свежей вишни за те же годы составлял, соответственно, $6,5 тыс, и $3,4 тыс. Что касается переработанной (например, консервированной) вишни и черешни, то экспорт такой продукции из Грузии в 2017 году составлял $51,4 тыс., в 2018 году - $43,9 тыс., в 2019 году - $43,2 тыс.

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