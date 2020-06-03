Тбилисский аэропорт обеспечит безопасность пассажиров

Тбилисский международный аэропорт Грузии отвечает всем эпидемиологическим стандартам безопасности в период пандемии коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Грузия с 1 июля планирует открыть свои двери для международных визитеров. Правительство ведет активные переговоры c лидерами разных стран о возобновлении авиасообщения, а также с авиакомпаниями, которые обеспечат перелеты по новым правилам в условиях пандемии.

"Важно, чтобы вся инфраструктура, в том числе международные аэропорты, была готова в соответствии с международными стандартами и отвечали всем эпидемиологическим стандартам безопасности, чтобы максимально безопасно принять туристов, а также вылет наших граждан", - сказала Турнава журналистам.

Оператор аэропорта TAV Georgia уже обеспечил все требования Минздрава по безопасной перевозке пассажиров в аэропортах по международным стандартам.

В том числе, во входах в аэропорт установлены аппараты для дезинфекции рук, специальные видеосканеры для измерения температуры тела пассажиров. Также специальными стикерами отмечены безопасные расстояния между терминалами взлета и посадки, на регистрационных стойках установлены защитные щиты, для предотвращения прямого контакта между пассажирами и сотрудниками аэропорта.

Для реализации амбициозного плана по возрождению туристической индустрии Грузии, которая наиболее пострадала от пандемии и потеряла 70% дохода, власти приняли решение позиционировать страну как безопасное место назначения. Туристы, приезжающие в Грузию, будут отдыхать в так называемых "зеленых зонах", в которых будет обеспечена полная безопасность от заражения как для отдыхающих, так и для местного населения.

Воздушное сообщение по всем направлениям Грузия полностью прекратила с 21 марта.