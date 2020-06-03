В Грузии от коронавируса скончался еще один человек

В Грузии от коронавирусной инфекции сегодня скончался еще один, 13-й по счету пациент. Об этом сообщает Общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Как сообщила глава Центра общественного здравоохранения Болниси (регион Квемо Картли) Мака Мамардашвили, скончавшийся пациент был из села Мушевани и проходил лечение в Республиканской больнице Тбилиси.

«Подтверждаю, что скончался один пациент из села Мушевани. Мужчина проходил лечение в Республиканской больнице. У него были сопутствующие заболевания. Мужчина скончался во второй половине дня. Коронавирус у него был подтвержден 9 мая», — сказала Мамардашвили.

Грузинские специалисты за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число инфицированных в стране с 26 мая до 2 июня достигло 796 человек. К этому времени от коронавируса в Грузии выздоровели 634 человека, 13 пациентов скончались.