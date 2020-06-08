Похищенные у берегов Нигерии грузинские моряки вернулись на родину

Девять грузинских моряков, которые были похищены пиратами у берегов Нигерии в конце апреля, вернулись на родину. Об этом сообщает Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Все девять моряков вернулись спецрейсом Тбилиси-Лагос-Тбилиси. В столичном аэропорту их встретила глава агентства Тамар Иоселиани.

Грузинские моряки провели в плену более трех недель. 30 апреля в Гвинейском заливе пираты напали на нефтяной танкер, плавающий под флагом Панамы. Тогда похищены были десять членов экипажа – девять граждан Грузии и один гражданин Украины. Об освобождении моряков стало известно 22 мая.

«Вместе с Агентством морского транспорта министерство иностранных дел Грузии принимало непосредственное участие в процессе освобождения моряков и в переговорах с государственными структурами Нигерии. Судоходная компания также внесла большой вклад в успешное завершение процесса», — отметили в ведомстве.

После нападения пиратов, на борту танкера остались еще четверо членов экипажа – все граждане Грузии. Они смогли добраться до порта Ломе на западе Африки (Республика Того), а оттуда добраться до Грузии. Их возвращение на родину произошло еще в начале мая.