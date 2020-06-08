В Грузии возобновил работу междугородний транспорт
С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу междугородний транспорт. Передвигаться можно на междугородних марштуртных такси и автобусах, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Пассажиры обязаны соблюдать в транспорте рекомендации, в частности, находиться в транспорте в защитной маске.
Вместе с тем, на автостанции в Дидубе установлен дезобарьер, где пассажиры проходят соответствующие процедуры до посадки в транспорт.
Что же касается железнодорожного сообщения, то оно будет восстановлено с 15 июня.
Ограничения на междугороднее сообщение всех видов транспорта были введены в Грузии с 24 марта.
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