Тбилиси стал членом Профессиональной сети продовольствия и гастрономии городов мира

Тбилиси стал членом Délice Network — профессиональной международной сети продовольствия и гастрономии городов мира. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщает мэрия Тбилиси.

По их данным, Délice Network является сетью, которая способствует развитию гастрономического туризма.

По информации мэрии, Délice Network объединяет такие города для которых гастрономия и гастротуризм является важным направлением развития экономики и туристической привлекательности.

"Заявка, поданная Тбилиси, была с энтузиазмом встречена городами-членами сети Délice. Такие города, как Гонконг, Буэнос-Айрес, Гетеборг, Бордо, Рига, Кобе и Монреаль, особенно подчеркивают уникальную гастрономическую культуру Тбилиси и шаги, предпринимаемые местными властями для развития и продвижения этого направления. Тбилиси является первым городом из Кавказского региона, ставшим членом организации, и мы уверены, что в рамках сотрудничества в сфере гастрономического туризма будет реализовано много интересных проектов", — говорится в официальном заявлении Délice Network.