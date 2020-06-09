В Грузии за неношение масок будут штрафовать

Грузия 9 июня 2020 10:42 (UTC+04:00)
В Грузии за неношение масок будут штрафовать

За неношение защитных масок в закрытых помещениях граждан Грузии будут штрафовать. Впрочем, не на 50 лари (около 17-ти долларов по действующему курсу), как было анонсировано ранее , а на сумму в размере от 20 до 30-ти лари (от 7-ми до 10-ти долларов по действующему курсу), передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Соответствующую инициативу председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили объяснил тем, что власти не хотят слишком обременять общество.

«Нашей целью не является штрафование населения, наша задача - защитить здоровье жителей страны, чтобы максимально предотвратить распространение коронавируса. Использование защитных масок является одним из важных компонентов», - отметил Оханашвили.

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