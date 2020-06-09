В Грузии за сутки зафиксировали восемь новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Грузии было зарегистрировано восемь новых случаев инфицирования коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Информация о двух случаях была распространена вчера вечером, это жители Марнеульского района, данные других шести человек были обновлены сегодня на правительственном сайте.

Всего в Грузии с 26 февраля по 9 июня было лабораторно подтверждено 818 случаев заражения коронавирусом.

Восемь новых случаев инфицирования еще раз доказали, что рано говорить о победе над эпидемией, заявил сегодня перед началом заседания межведомственного координационного совета премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По словам премьера, сообщения о новых случаях должны вызвать еще большую мобилизацию, так как источник заражения в двух случаях неизвестен.

Гахария также сообщил, что трое заразившихся являются сотрудниками тбилисской клиники имени Бочоришвили, где лечатся больные с коронавирусной инфекцией.

«Сегодня у нас восемь новых случаев заражения в стране. Восемь случаев не так много, но, к сожалению, трое из этих восьми случаев являются представителями медицинской сферы, в частности, это сотрудники клиники Бочоришвили, а источник двух случаев неизвестен. Фактически, мы еще раз убедились, что на самом деле разговоры о победе над эпидемией, как минимум, крайне преждевременны. Поэтому нам нужна еще более высокая степень мобилизации», — сказал Гахария.