Объем иностранных инвестиций в Грузию упал более чем на 40% — Грузстат

Объем иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале текущего года сократился по сравнению с прошлым годом на 41,7 процента и составил $165,4 млн. Об этом говорится в предварительном отчете Национальной службы статистики (Грузстат), передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Одной из основных причин снижения объема инвестиций названо то, что в Грузии завершилось строительство газопроводной сети для транспортировки газа к новым абонентам. Также в стране ряд предприятий передали грузинскому резиденту.

По данным Грузстата, в первом квартале этого года в страну больше всего инвестировала Великобритания. Ее доля составила 44,2 процента от общего объема инвестиций. Далее идут США и Панама. На них приходится соответственно 17 процентов и 11,9 процента.

Стоит отметить, что с конца марта в Грузии для предотвращения эпидемии коронавируса был введен режим чрезвычайного положения. На два месяца деятельность большинства предприятий была приостановлена, что привело к экономическому кризису в стране.