Мэрия Тбилиси закупит 300 единиц микроавтобусов
Мэрия Тбилиси закупит 300 единиц микроавтобусов. Как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, об этом заявил на заседании городского правительства Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе.
По его словам, из-за сложившейся ситуации муниципалитету пришлось приостановить важные проекты, но постепенно все они будут реализованы.
«Мы используем эти средства для покупки микроавтобусов. Муниципалитет объявит тендер на закупку 300 единиц микроавтобусов в ближайшие дни. Это произойдет на первом этапе, а затем микроавтобусы будут полностью заменены на новые», — сказал Каха Каладзе.
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