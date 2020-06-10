Мэрия Тбилиси закупит 300 единиц микроавтобусов. Как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, об этом заявил на заседании городского правительства Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, из-за сложившейся ситуации муниципалитету пришлось приостановить важные проекты, но постепенно все они будут реализованы.



«Мы используем эти средства для покупки микроавтобусов. Муниципалитет объявит тендер на закупку 300 единиц микроавтобусов в ближайшие дни. Это произойдет на первом этапе, а затем микроавтобусы будут полностью заменены на новые», — сказал Каха Каладзе.