Израиль попросил Грузию отложить начало туристического сообщения между странами

Израиль попросил Грузию отложить начало туристического сообщения между двумя странами. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Накануне премьер уже говорил о том, что ухудшилось эпидемическое положение в стране, с которой Грузия договорилась о туристическом сообщении, однако не уточнил, какая это страна. Сегодня он подтвердил, что это Израиль.

Израиль должен был стать первой страной, из которой Грузия собиралась принимать туристов с 1 июля. Однако на прошлой неделе эпидемситуация там резко ухудшилась и Биньямин Нетаньяху попросил перенести возобновление туристического сообщения между двумя странами.

По словам Гахария, он лично говорил с главой правительства Израиля и все детали соглашения были обговорены, оставалось только поставить подписи под документом.

«Ровно неделю назад эпидемиологическая ситуация просто взорвалась. Тысячи человек переводят в зоны карантина. И есть еще несколько таких стран. Мы, конечно же, не поставим под вопрос здоровье наших граждан ценою начала приема туристов», — сказал Гахария.

По данным на 9 июня, в Израиле подтверждено 130 новых случая заражения COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в стране скончались 299 человек. Общее количество диагностированных в Израиле случаев с начала пандемии коронавируса составляет 18180 граждан.