В Тбилиси выявили пять новых случаев заражения COVID-19

Сегодня в Тбилиси подтверждено пять новых случаев заражения коронавируса, при этом ни в одном случае не установлен источник заражения. Об этом Общественному телевидению сообщила глава департамента заразных заболеваний Национального центра контроля заболеваний Хатуна Захашвили, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

«Все пять новых случаев связаны с Тбилиси и на этом этапе неизвестен источник заражения ни одного из них. Проводится исследование, и в одном из случаев у нас есть надежда обнаружить источник заражения», – сказала Захашвили.

Согласно обновленным данным правительственного сайта stopcov.ge, всего в Грузии с 26 февраля по 10 июня было лабораторно подтверждено 827 случаев инфицирования коронавирусом.

Число выздоровевших от коронавируса составляет 690 человек, скончались 13 пациентов. В режиме карантина находятся 3230 граждан, в стационарах — 285 человек.