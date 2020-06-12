Оливер Вархейм: Если Грузия хочет быстрее выполнить соглашение о свободной торговле, мы к этому готовы

Грузия 12 июня 2020 08:00 (UTC+04:00)
Оливер Вархейм: Если Грузия хочет быстрее выполнить соглашение о свободной торговле, мы к этому готовы

«Если Грузия хочет еще быстрее выполнить соглашение о свободной торговле с ЕС, мы готовы сделать это», - заявил еврокомиссар по политике добрососедства и расширению Оливер Вархейм, отвечая на вопрос Первого канала Грузии, передает Trend.

По его словам, когда речь идет о сближении с Евросоюзом, реформы являются главным приоритетом.

«Наше предложение включает пять приоритетов под одним зонтом — это сохранение стабильности. Этот критерий также относится к политическим отношениям. Мы предлагаем возможность углубить отношения тем, кто хочет большего участия и сотрудничества с нами, как в политическом, так и в экономическом плане. Очевидно, что наши приоритеты остаются неизменными. Мы хотим демократических реформ. У Грузии по-прежнему длинный список нереализованных реформ. Мы хотим работать с правительством Грузии для осуществления этих реформ. Мы предоставим необходимые финансы и помощь для продолжения работы. Конечно, если Грузия заинтересована в более быстром и всеобъемлющем осуществлении Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, мы также готовы сделать это. Все страны Восточного партнерства имеют возможность работать с нами, мы к этому готовы», - заявил Оливер Вархейм.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
«Туркменстандартлары» повторно объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов
«Туркменстандартлары» повторно объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехники
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехники
Eni Turkmenistan Ltd объявила тендер на поставку геофизического прибора
Eni Turkmenistan Ltd объявила тендер на поставку геофизического прибора
Loading Bars
Лента новостей
За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:24
США предсказывают участь СССР США 08:12
Сборы по обязательному страхованию имущества в Азербайджане увеличатся в несколько раз Экономика 08:03
Оливер Вархейм: Если Грузия хочет быстрее выполнить соглашение о свободной торговле, мы к этому готовы Грузия 08:00
Зариф 14 и 15 июня посетит Анкару и Москву с официальными визитами Политика 07:58
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусом Казахстан 07:45
Жителю Нью-Йорка грозит 20 лет тюрьмы за поджог полицейской машины США 07:26
В Калифорнии застрелен мужчина, ранивший четырех полицейских США 07:04
В Токио поезд сошел с рельсов Другие страны 06:49
США продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке США 06:42
Президент Казахстана назначил выборы членов Сената на 12 августа Казахстан 06:24
Байден пригрозил Трампу военным переворотом США 06:03
В Китае за сутки зафиксированы восемь новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:41
Трамп: восстановить порядок в Сиэтле можно, мобилизовав Национальную гвардию США США 05:24
Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей Европа 05:06
Байден заявил, что Трампу позволяют публиковать в Facebook заведомо ложную информацию США 04:45
Япония продлит ограничения на въезд в страну из-за коронавируса Другие страны 04:37
В ООН призвали в условиях пандемии не допустить роста использования детского труда В мире 04:23
МУС назвал "беспрецедентной атакой" санкции США в отношении сотрудников инстанции В мире 04:09
В WhatsApp появится новая функция ИКТ 03:54
ABC: полиция Лос-Анджелеса расследует более 50 жалоб на поведение сотрудников на протестах США 03:39
Sony показала PlayStation 5 В мире 03:24
WSJ: Boeing попросила смежника не начинать сборку фюзеляжей 16 самолетов 737 MAX США 03:10
В Twitter заблокировали более 32 тыс. аккаунтов, якобы связанных с РФ, Китаем и Турцией Россия 02:55
В Пхеньяне заявили, что саммит США и КНДР обернулся отчаянием спустя два года Другие страны 02:43
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче чемпионата Испании после паузы Спорт 02:29
Еврогруппа объявила о рецессии в экономике Евросоюза Европа 02:14
Трамп призвал вкладывать больше средств в обучение полицейских США 01:59
Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение, позволяющее вводить санкции в отношении МУС Израиль 01:41
США не приняли пока никаких мер по выходу из ВОЗ США 01:25
Sony представила первые игры для PlayStation 5 В мире 01:12
Комитет Сената США проголосовал за проект оборонного бюджета на сумму $740 млрд США 00:59
ВОЗ: Более 128 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 00:58
В Испании официально возобновился чемпионат страны по футболу Спорт 00:55
В Ливане прошла акция в знак протеста телеведущему армянского происхождения Другие страны 00:26
Google ужесточает требования к рекламе жилья и кредитования в США и Канаде В мире 00:03
Коби Брайант посмертно получил премию «Эмми» США 11 июня 23:44
Месси и Роналду не вошли в тройку лучших спортсменов XXI века Спорт 11 июня 23:34
Кабмин Азербайджана внес изменения в постановление в связи с ограничениями в выходные Политика 11 июня 23:19
Премьер Ирака сообщил, что на него готовилось покушение Другие страны 11 июня 23:07
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом Россия 11 июня 22:54
Легкий самолет разбился в России Россия 11 июня 22:46
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Турции в Азербайджане Политика 11 июня 22:36
ЕС готов рассмотреть вопрос либерализации визового режима с Азербайджаном Политика 11 июня 22:31
В Минфине США заявили, что власти располагают еще более $1 трлн для поддержки экономики США 11 июня 22:27
Баркиндо: Были бы рады приветствовать Азербайджан в качестве члена ОПЕК Энергетика 11 июня 22:22
СМИ узнали о планах Apple выпустить 9 новых моделей iPhone В мире 11 июня 22:20
Представители России, Канады, США и Японии обсудили пилотируемую программу освоения Луны Россия 11 июня 22:08
В Microsoft заявили, что не продадут полиции США технологию распознавания лиц США 11 июня 21:54
Президенту пишут: Работа, проводимая Вами во имя развития Азербайджана, с благодарностью воспринимается нашим народом Политика 11 июня 21:48
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 150 тысячам Турция 11 июня 21:37
Трамп раскритиковал прогнозы ФРС США 11 июня 21:26
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 11 июня 21:15
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 11 июня 21:10
ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС В мире 11 июня 21:07
В Азербайджане 5 человек не были допущены к выпускным экзаменам в связи с высокой температурой Общество 11 июня 20:59
МИД Азербайджана: Политика Армении, направленная на аннексию оккупированных территорий Азербайджана, обречена на провал Политика 11 июня 20:50
Сумма компенсаций вкладчикам двух ликвидированных азербайджанских банков превысила 47 млн манатов Финансы 11 июня 20:36
Азербайджанская армия контролирует дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом - минобороны Политика 11 июня 20:33
В Азербайджане в обороте находится около 2 млн бесконтактных карт Финансы 11 июня 20:24
Цены на билеты определятся после возобновления международных авиаперелетов - AZAL Экономика 11 июня 20:18
Президент Ильхам Алиев: Все наше электрическое хозяйство должно быть полностью обновлено и должно отвечать самым высоким современным стандартам Политика 11 июня 19:43
Новое назначение в Главном медуправлении минобороны Азербайджана Политика 11 июня 19:42
Народный артист Теймур Мустафаев скончался от коронавируса Происшествия 11 июня 19:34
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) Общество 11 июня 19:23
Ягут Гараева: Владельцам аптек рекомендуется осуществлять бесплатную доставку лекарств Общество 11 июня 19:16
BP намерена обеспечивать конкурентоспособность Каспийского бассейна для капиталовложений в будущем Энергетика 11 июня 19:02
BP о влиянии COVID-19 на проекты в Азербайджане Энергетика 11 июня 18:51
К дате приостановки международных рейсов было продано более 178 тыс. билетов - Эльдар Гаджиев Общество 11 июня 18:45
AZAL о сроках получения пассажирами полной компенсации за приобретенные билеты Экономика 11 июня 18:37
Минфин Азербайджана разместит дисконтные облигации Финансы 11 июня 18:32
Пассажиры рейса Нахчыван-Баку будут тестироваться на коронавирус бесплатно Общество 11 июня 18:29
О порядке изоляции пассажира, у которого во время полета будут обнаружены признаки COVID-19 - новое правило AZAL Общество 11 июня 18:24
Парвиз Шахбазов: ОПЕК+ нуждается в дальнейшем расширении Энергетика 11 июня 18:15
В ряде случаев прибывшие в Азербайджан могут избежать помещения на карантин - AZAL Общество 11 июня 18:12
Эльдар Гаджиев: Пока принято решение о возобновлении внутренних рейсов "Азербайджанских авиалиний" Общество 11 июня 18:04
Авиакомпании ряда стран хотят возобновить полеты в Азербайджан Общество 11 июня 18:02
Визит главы МИД Ирана в Россию может состояться 16 июня Политика 11 июня 17:59
БТА: Нововведения будут внедрены и на других маршрутах, переданных BakuBus Общество 11 июня 17:57
AZAL: Пассажиры с температурой 37,5 градуса не будут допущены к рейсу Общество 11 июня 17:51
TƏBİB: Среди членов экипажей, выполняющих чартерные рейсы, нет случаев инфицирования Общество 11 июня 17:46
Михаила Ефремова будет защищать азербайджанский адвокат (ФОТО) Социум 11 июня 17:46
В Азербайджане значительно возросли выплаты по добровольному страхованию Экономика 11 июня 17:46
Скончался народный артист Теймур Мустафаев Культура 11 июня 17:43
«Туркменстандартлары» повторно объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов Тендеры 11 июня 17:42
В Азербайджане начинаются телеуроки в новом формате Общество 11 июня 17:37
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехники Тендеры 11 июня 17:34
Ариф Мамедов: В апреле-мае чартерными рейсами перевезено порядка 25 тыс пассажиров Общество 11 июня 17:30
В Азербайджане растет спрос на консервированные фрукты и овощи Бизнес 11 июня 17:28
Туркменистан и ОЭСР рассмотрели вопросы поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19 Туркменистан 11 июня 17:26
AZAL о новых правилах пассажирских перелетов в период пандемии (ФОТО, ВИДЕО) Общество 11 июня 17:26
Башар Асад снял с должности премьер-министра Сирии Арабские страны 11 июня 17:25
Арзуман Адбулкеримов: Радикальная оппозиция разоблачает себя в своих же видеоконференциях Политика 11 июня 17:24
«Последний звонок» в Азербайджане будет отмечаться виртуально (ВИДЕО) Общество 11 июня 17:24
Улучшено газоснабжение 18 сел Зардабского района Азербайджана (ФОТО) Экономика 11 июня 17:17
Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд Россия 11 июня 17:17
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 352 человека, вылечились 210, скончались шесть человек - Оперативный штаб Общество 11 июня 17:13
В Туркменистане ведутся работы по выявлению залежей нефти и газа Энергетика 11 июня 17:05
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 11 июня 17:00
Египет с 1 июля откроет внутреннее и частично международное авиасообщение Арабские страны 11 июня 16:58
Все новости