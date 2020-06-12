Азиатский банк поможет Грузии справиться с последствиями пандемии

Азиатский банк развития (АБР) поможет Грузии справиться с последствиями распространения новой пандемии коронавируса, предоставляя правительству страны кредит в размере 100 миллионов долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении банка.

"Коронавирус подверг большому риску здравоохранение и экономику Грузии, как важного торгово-туристического хаба. Мы полностью поддерживаем ответные шаги Грузии на пандемию, и этот комплексный пакет будет направлен на медицинские и социально-экономические нужды страны", - заявил президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава.

В заявлении руководства банка отмечается, что для защиты уязвимой системы здравоохранения, Грузия стала предпринимать шаги по предотвращению распространения болезни в январе, хотя пандемия все-таки нанесла значительный ущерб экономике. Ограничение на передвижение сильно ударило по туристическому сектору, и в результате число иностранных туристов, по сравнению с показателями за март прошлого года, сократилось почти на 60%.

Программа CARES (Активное реагирование и помощь в расходах) предоставит бюджетную помощь правительству и профинансирует его комплексный антикризисный план. Финансирование включает отсрочку налогов для более чем 4 000 малых и средних туристических предприятий, а также субсидирование кредита как минимум для 2 000 малых и средних отелей.

Кредит также будет использован для помощи уязвимым группам населения. Так временную финансовую помощь получат около 350 тысяч граждан, которые рискуют потерять работу из-за пандемии, 250 тысяч самозанятых граждан, и 1,2 миллиона граждан субсидируют счета за коммунальные услуги. Кроме этого, в течение полугода будут фиксироваться цены на девять основных продуктов.

Пакет Азиатского банка развития (CARES) был разработан в сотрудничестве с Международным валютным фондом и другими партнерами по развитию в рамках координированных работ для преодоления кризиса COVID-19 в Грузии.

Цель Азиатского банка развития - содействие успешному, многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.

Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость долгов, выданных Грузии, составляет 2,8 миллиарда долларов.