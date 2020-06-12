СГБ Грузии проводит спецоперацию в центре Тбилиси

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии проводит спецоперацию в Сабурталинском районе Тбилиси. Об этом сообщает Общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Сотрудники силового ведомства в эти минуты мобилизованы на территории жилищного комплекса Dream Town на улице Кавтарадзе.

По неподтвержденным данным, в результате спецоперации был задержан один человек, который снимал квартиру в этом районе.

В пресс-службе СГБ подтвердили факт спецоперации.