Сделать тест на коронавирус в Грузии можно будет и в обычных поликлиниках

В Грузии брать образцы биоматериала на коронавирус смогут теперь и поликлиники. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе отметил, что уже разработан проект, которым будет расширен круг людей, подлежащих исследованию ПЦР-тестами. Также до 4-5 тысяч в увеличивается ежедневное тестирование.

"Думаю, что постановление правительства по этому поводу будет принято в понедельник. У нас и так было в регуляциях обязательное проведение тестирование всем людям, у кого есть респираторный синдром, то есть кашель и тяжелое дыхание", - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, с одной стороны, конечно, экономика должна быть открыта, люди должны работать, а с другой - важно иметь хорошо подготовленный сектор здравоохранения, своевременно и быстро идентифицировать, изолировать и лечить людей повышенного риска.

"Вот почему круг людей с относительно высоким риском, которым будет необходимо пройти обследование, будет расширен. Мы тоже - врачи, медсестры, относимся к группе повышенного риска, которым необходимо периодически проходить тестирование... Самое главное не пропустить человека с симптомами", - сказал Гамкрелидзе, подчеркнув, что 13 процентов зараженных коронавирусом - медицинский персонал.

Гамкрелидзе напомнил и о туристическом сезоне, отметив, что проходить контроль придется многим.

"Внутренний туризм открывается, гиды должны быть проверены, так же как водители такси. То есть представлен так называемый пошаговый план расширения, в рамках которого с середины июля до конца июля мы будем проводить 4-5 тысяч тестов в день. Это довольно дорогое удовольствие, а также с логистической точки зрения нелегкое, но государство идет навстречу, чтобы минимизировать риск заражения и распространения инфекции", - заявил Гамкрелидзе.

Он еще раз подчеркнул, что образцы биоматериала на коронавирус отныне можно будет сдать в обычных поликлиниках.

На данный момент тесты на коронавирус в Грузии делают 18 лабораторий. В день Грузия может провести около 1,5 тысячи тестов.