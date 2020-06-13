За сутки в Грузии выявлено 14 новых случаев COVID-19

В Грузии число выявленных случаев COVID-19 достигло 851, при этом число выздоровевших увеличилось на пять. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте StopCov.

Таким образом, за сутки число зараженных в стране возросло на 14. В карантине, по данным сайта, сейчас находятся 3 026 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 297. Выздоровели 702 пациента, 13 - скончались.

Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай инфицирования в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

С 23 мая в Грузии отменен режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса. На карантине остаются два села в Болнисском районе: Мушевани и Гета.

Кроме того, в список действующих ограничений входит запрет на международное сухопутное, морское и авиасообщение, а также на собрание более 10 человек на традиционных социальных мероприятиях (свадьбы, поминки, юбилеи и так далее).